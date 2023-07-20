На дорогах заметили новый электрический Tank 300

Отметим, что ранее информацию о скором выпуске нового автомобиля подтвердило Министерство промышленности и информационных технологий Китая.

Tank 300 PHEV будет доступен в городской и внедорожной версиях, которые будут отличаться некоторыми деталями в дизайне.

Городская версия не получит заднее запасное колесо. Новая модель будет оснащена подключаемой гибридной системой, объединяющей бензиновый турбированный двигатель 2.0T с электродвигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Tank 300 PHEV будет оборудован литиевым аккумулятором емкостью 37,11 кВт•ч, обеспечивающим автомобилю запас хода до 105 км на электрической тяге и расход топлива в размере 9,5 л/100 км.

Отметим, что бензиновая версия Tank 300 в Китае стоит от $27 500 до $32 200. Ожидается, что цена гибридной версии будет выше.