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Авто
Опубликовано 05 июня 2024, 15:41
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На ПМЭФ привезли электромобиль Lada Niva

Пока лишь в качестве концепта
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) АвтоВАЗ представил концептуальный электрический внедорожник Lada e-Niva Travel.
На ПМЭФ привезли электромобиль Lada Niva
© Autonews.ru

Этот автомобиль был сфотографирован журналистами Autonews.ru до официального открытия форума.

Представители АвтоВАЗа уточнили, что модель создана для демонстрации технологических возможностей компании, и о серийном производстве пока речи не идет. Единственным электрокаром, который АвтоВАЗ планирует выпустить в этом году, является e-Largus.

Lada e-Niva Travel построена на базе Niva Travel и оснащена электродвигателем номинальной мощностью 60 кВт и максимальной мощностью 120 кВт.

На ПМЭФ привезли электромобиль Lada Niva
© Autonews.ru

Запас хода составляет 175 км, а емкость батареи — 34 кВт·ч. Время зарядки от бытовой розетки составляет 12 часов, а от трехфазной — 5.5 часов. Автомобиль имеет кожаный салон с оригинальной отделкой, уникальные бамперы и LED-фары.

Представитель АвтоВАЗа отметил, что сейчас компания наблюдает за реакцией публики на этот концепт.

Lada Niva Travel является одной из самых популярных моделей по продажам в России, занимая четвертое место в рейтинге продаж за апрель 2024 года.

Источник:Autonews.ru
Автор:Булат Кармак
Теги:
#электромобиль
,
#Lada Niva Travel