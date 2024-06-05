На ПМЭФ привезли электромобиль Lada Niva

Этот автомобиль был сфотографирован журналистами Autonews.ru до официального открытия форума.

Представители АвтоВАЗа уточнили, что модель создана для демонстрации технологических возможностей компании, и о серийном производстве пока речи не идет. Единственным электрокаром, который АвтоВАЗ планирует выпустить в этом году, является e-Largus.

Lada e-Niva Travel построена на базе Niva Travel и оснащена электродвигателем номинальной мощностью 60 кВт и максимальной мощностью 120 кВт.