На ПМЭФ привезли электромобиль Lada Niva

На ПМЭФ привезли электромобиль Lada NivaПока лишь в качестве концепта
Этот автомобиль был сфотографирован журналистами Autonews.ru до официального открытия форума.
Представители АвтоВАЗа уточнили, что модель создана для демонстрации технологических возможностей компании, и о серийном производстве пока речи не идет. Единственным электрокаром, который АвтоВАЗ планирует выпустить в этом году, является e-Largus.
Lada e-Niva Travel построена на базе Niva Travel и оснащена электродвигателем номинальной мощностью 60 кВт и максимальной мощностью 120 кВт.
Запас хода составляет 175 км, а емкость батареи — 34 кВт·ч. Время зарядки от бытовой розетки составляет 12 часов, а от трехфазной — 5.5 часов. Автомобиль имеет кожаный салон с оригинальной отделкой, уникальные бамперы и LED-фары.
Представитель АвтоВАЗа отметил, что сейчас компания наблюдает за реакцией публики на этот концепт.
Lada Niva Travel является одной из самых популярных моделей по продажам в России, занимая четвертое место в рейтинге продаж за апрель 2024 года.