На предстоящей встрече с инвесторами Маск признает снижение продаж электрокаров

Как пишет Reuters, перед советом директоров Tesla будут поставлены вопросы о достижениях в сфере полного автопилота электромобилей бренда, а также будущих автономных EV концепции Cybercab. Но всё это вторично: главное беспокойство инвесторов вызывает падение продаж, в результате которого прогнозируется снижение годовых показателей впервые в истории Tesla.

Согласно источнику, кроме озвученных проблем, компания столкнулась с замедлением роста выручки и падением рентабельности. У компании снизилась норма выручки, отличавшая Tesla от конкурентов: на начало 2022 года прибыльность Tesla составляла 30%, во втором квартале 2024 года этот показатель снизился до 14,6%, в третьем квартале прогнозируется лишь улучшение, но только в пределах 14,9%.

Есть и ещё одна проблема: Tesla может не побить даже собственные достижения по объёмам продаж в 2023 году. И всё это вызвано оттоком покупателей.

Причина — развитие сегмента электрокаров в Китае. Китайские аналоги дешевле и всё меньше уступают в качестве западным конкурентам.