На сайте Tesla нашли скрытую оплату биткоинами

На сайте Tesla нашли скрытую оплату биткоинамиСпустя два года после отказа от такого метода
Компания Tesla, которая в начале 2021 года инвестировала $1,5 млрд в биткоин и на короткое время начала принимать криптовалюту в качестве средства оплаты при покупке электромобилей, может вновь вернуться к этой практике.
Напомним, что позже в 2021 году Tesla отказалась от использования криптовалюты из-за растущего «углеродного следа» при добыче цифровых денег.
Однако, по данным ряда IT-экспертов, на которых ссылается Electrek, в коде страницы для приёма платежей на сайте автопроизводителя появились строки кода, связанные с биткоином.
Они пока не видны пользователям при оплате покупок, но уже присутствуют в скрытом виде. Это может указывать на то, что Tesla готовится вернуть биткоин в качестве средства оплаты.
Возможно, Tesla была вдохновлена недавними сообщениями о том, что более половины добываемой сейчас криптовалюты получается за счёт возобновляемых источников электроэнергии, поэтому решила вернуть в оборот данное средство оплаты.