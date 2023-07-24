На сайте Tesla нашли скрытую оплату биткоинами

Напомним, что позже в 2021 году Tesla отказалась от использования криптовалюты из-за растущего «углеродного следа» при добыче цифровых денег.

Однако, по данным ряда IT-экспертов, на которых ссылается Electrek, в коде страницы для приёма платежей на сайте автопроизводителя появились строки кода, связанные с биткоином.

Они пока не видны пользователям при оплате покупок, но уже присутствуют в скрытом виде. Это может указывать на то, что Tesla готовится вернуть биткоин в качестве средства оплаты.

Возможно, Tesla была вдохновлена недавними сообщениями о том, что более половины добываемой сейчас криптовалюты получается за счёт возобновляемых источников электроэнергии, поэтому решила вернуть в оборот данное средство оплаты.