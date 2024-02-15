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Опубликовано 15 февраля 2024, 09:29
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На Tesla Cybertruck нашли ржавчину, несмотря на использование нержавеющей стали в корпусе

Вот это поворот
Кажется, что нержавеющая сталь корпуса Tesla Cybertruck далека от того, чтобы быть действительно нержавеющей.

Оказалось, что она подвержена пятнам ржавчины не меньше, чем «нержавеющая» кухонная техника, которая легко покрывается жиром и пятнами от воды.

Некоторые владельцы Tesla Cybertruck сообщают о появлении наружных оранжевых пятен на своих электромобилях, что может быть ранними признаками ржавчины и коррозии.

Несмотря на недавний выпуск электропикапа, на Cybertruck уже начинают появляться несовершенства, заставляя владельцев обсуждать причины ранних признаков ржавчины на форумах.

Одному из участников форума владельцев Cybertruck понадобилось всего два дня в дождливую погоду, чтобы начать замечать небольшие оранжевые пятна на своем грузовике.

Рекомендации Tesla по уходу за Cybertruck также подтверждают впечатление, что стальной корпус относится к одному из наименее стойких вариантов этого материала.

Источник:Futurism
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Tesla Cybertruck
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#TESLA