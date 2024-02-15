На Tesla Cybertruck нашли ржавчину, несмотря на использование нержавеющей стали в корпусе

Оказалось, что она подвержена пятнам ржавчины не меньше, чем «нержавеющая» кухонная техника, которая легко покрывается жиром и пятнами от воды.

Некоторые владельцы Tesla Cybertruck сообщают о появлении наружных оранжевых пятен на своих электромобилях, что может быть ранними признаками ржавчины и коррозии.

Несмотря на недавний выпуск электропикапа, на Cybertruck уже начинают появляться несовершенства, заставляя владельцев обсуждать причины ранних признаков ржавчины на форумах.

Одному из участников форума владельцев Cybertruck понадобилось всего два дня в дождливую погоду, чтобы начать замечать небольшие оранжевые пятна на своем грузовике.

Рекомендации Tesla по уходу за Cybertruck также подтверждают впечатление, что стальной корпус относится к одному из наименее стойких вариантов этого материала.