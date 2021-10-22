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На Украине запустят производство новых «Запорожцев»На советские машины не будет даже намёка
На Украине с 2022 года возобновят производство автомобилей «Запорожец», но в современном дизайне и с китайской начинкой.
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) начнёт массовое производство обновлённого «Запорожца». Называться машина будет ЗАЗ «Одесса».
В её основе лежит компонент GrouBesturn T77 китайской автокорпорации FAW, при этом какой-то принципиальной разницы между украинской и китайской версиями нет.
В обеих версиях будет 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 «лошадок», на выбор будут предлагаться 6-скоростная КПП или 7-диапазонный робот. Автомобиль получит современный дизайн.
«Запорожец» будет оснащён цифровой приборной панелью, современной медиа-системой и двузонным климат-контролем. Минимальная цена автомобиля — 1,5 млн рублей.
Источник: 360