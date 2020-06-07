Найден полноценный электромобиль стоимостью менее тысячи долларов

В целом, в рамках обзора электромобиля Changli Nemeca, автор говорит о том, что устройство заметно превзошло его ожидания. Более того — автомобиль отлично справляется со своими основными задачами. Также он добавляет, что транспортное средство, по сути, представляет из себя ”потрясающе дешевый электромобиль, который можно купить в онлайн-магазине”, который также отлично работает и выполняет свои функции.

Цена устройства составляет 930 долларов, причем за эту цену в него уже включены радио и обогреватель. В качестве двигателя Changli Nemeca выступает неизвестное устройство с мощностью в 1,1 лошадиных силы, а вес автомобиля составляет всего лишь 360 кг. Что же до максимальной скорости, которую может развить данный транспорт, то она составляет 32 км/ч.