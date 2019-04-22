Найден способ почти бесплатно ездить на каршеринге «Яндекс.Драйв»

В сервисе каршеринга «Яндекс.Драйв» обнаружена ошибка, позволяющая ездить на автомобилях почти бесплатно. Обратил внимание на ошибку пользователь Сергей Барышников, рассказавший о находке в социальной сети Facebook.

Ошибка в расчёте стоимости поездки проявила себя на тарифе «Фикс». По словам Барышникова, если выбрать тариф «Фикс», и поставить точкой окончания маршрута место в 300-500 метрах от той точки где вы забираете машину, то можно просто поехать в город по своим делам, вернуться через час-два и заплатить за это символическую сумму.