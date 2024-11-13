Наигрались в футуризм: Hyundai вернет физические кнопки в свои автомобили

Опубликовано 13 ноября 2024, 08:071 мин.
Наигрались в футуризм: Hyundai вернет физические кнопки в свои автомобилиЧто не может не радовать
Hyundai решила вернуть физические кнопки в свои электромобили, отказавшись от полностью сенсорных панелей, которые, хотя и выглядят стильно, оказываются неудобными и даже опасными для водителей.
Исследования показали, что взаимодействие с сенсорными экранами требует больше времени, из-за чего водители дольше отвлекаются от дороги, увеличивая риск аварий.
Компания планирует внедрить кнопки для ключевых функций, таких как управление климатом и громкостью, в своих будущих моделях.
Такое решение позволит водителям быстрее и безопаснее выполнять нужные действия, не отвлекаясь на сложные меню. Хотя сенсорные панели остаются популярными, их сложность и частая медлительность делают физические кнопки предпочтительным решением для базовых настроек.
Hyundai надеется, что её подход побудит и других автопроизводителей искать баланс между удобством и технологичностью, улучшая опыт вождения и безопасность.