Авто
Опубликовано 13 ноября 2024, 08:07
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Наигрались в футуризм: Hyundai вернет физические кнопки в свои автомобили

Что не может не радовать
Hyundai решила вернуть физические кнопки в свои электромобили, отказавшись от полностью сенсорных панелей, которые, хотя и выглядят стильно, оказываются неудобными и даже опасными для водителей.
Наигрались в футуризм: Hyundai вернет физические кнопки в свои автомобили
© ArenaEV

Исследования показали, что взаимодействие с сенсорными экранами требует больше времени, из-за чего водители дольше отвлекаются от дороги, увеличивая риск аварий.

Компания планирует внедрить кнопки для ключевых функций, таких как управление климатом и громкостью, в своих будущих моделях.

Такое решение позволит водителям быстрее и безопаснее выполнять нужные действия, не отвлекаясь на сложные меню. Хотя сенсорные панели остаются популярными, их сложность и частая медлительность делают физические кнопки предпочтительным решением для базовых настроек.

Hyundai надеется, что её подход побудит и других автопроизводителей искать баланс между удобством и технологичностью, улучшая опыт вождения и безопасность.

Источник:ArenaEV
Автор:Булат Кармак
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#электромобиль
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