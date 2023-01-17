Авто
09:21, 17 января 2023
1 мин.

Насколько больше станет пробок на дорогах из-за массового перехода на машины с автопилотом

Спойлер: значительно больше

Министерство транспорта Великобритании опубликовало свежий прогноз, согласно которому широкое распространение транспортных средств с автопилотом может привести к 85%-росту дорожных заторов уже к 2060 году.

Насколько больше станет пробок на дорогах из-за массового перехода на машины с автопилотом

Фото: trans.info

В Министерстве заявили, что по их подсчётам, уже к 2047 году половина автопарка страны будет состоять из автономных транспортных средств. Такой рост обуславливается популярностью данного типа автомобилей среди пожилых людей и тех, кто не имеет водительских прав.

При этом эксперты также считают, что жители городов будут более терпимы к пробкам, поскольку им больше не придётся самим управлять автомобилем.

Что интересно, свежий прогноз в целом повторяет предыдущие предупреждения исследователей, таких как Гирк Булруш — в них также говорилось, что широкое использование автономных транспортных средств приведёт к катастрофе в результате увеличения трафика.

Новости партнеров
Новости партнеров