Насколько больше станет пробок на дорогах из-за массового перехода на машины с автопилотом

Насколько больше станет пробок на дорогах из-за массового перехода на машины с автопилотомСпойлер: значительно больше
Министерство транспорта Великобритании опубликовало свежий прогноз, согласно которому широкое распространение транспортных средств с автопилотом может привести к 85%-росту дорожных заторов уже к 2060 году.
Фото: trans.info
В Министерстве заявили, что по их подсчётам, уже к 2047 году половина автопарка страны будет состоять из автономных транспортных средств. Такой рост обуславливается популярностью данного типа автомобилей среди пожилых людей и тех, кто не имеет водительских прав.
При этом эксперты также считают, что жители городов будут более терпимы к пробкам, поскольку им больше не придётся самим управлять автомобилем.
Что интересно, свежий прогноз в целом повторяет предыдущие предупреждения исследователей, таких как Гирк Булруш — в них также говорилось, что широкое использование автономных транспортных средств приведёт к катастрофе в результате увеличения трафика.