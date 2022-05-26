Насколько выгоднее владеть электрокаром в сравнении с бензиновым автомобилем

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Насколько выгоднее владеть электрокаром в сравнении с бензиновым автомобилемВнезапно, это и вправду заметно более выгодно
В Сети появился материал, подготовленный на базе сравнения специалистов Energy Innovation and Technology. Они попытались выяснить, что выгоднее: владение электрокаром или автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.
По словам экспертов, хоть в момент покупки за электромобиль придётся отдать больше денег, в долгосрочной перспективе такой тип транспорта оказывается заметно выгоднее. Разумеется, это если учитывать ежемесячные платежи, техническое обслуживание, страховку и топливо.
В рамках исследования специалисты изучили стоимость владения шестью популярными марками электрокаров от Hyundai, Ford, Kia, Volvo и Nissan. И каждая такая модель сравнивалась с эквивалентным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания той же марки.
По итогу выяснилось, что, например, годовая экономия от владения электрокаром Hyundai составляет от 800 до 1400 долларов.