Насколько выгоднее владеть электрокаром в сравнении с бензиновым автомобилем

По словам экспертов, хоть в момент покупки за электромобиль придётся отдать больше денег, в долгосрочной перспективе такой тип транспорта оказывается заметно выгоднее. Разумеется, это если учитывать ежемесячные платежи, техническое обслуживание, страховку и топливо.

В рамках исследования специалисты изучили стоимость владения шестью популярными марками электрокаров от Hyundai, Ford, Kia, Volvo и Nissan. И каждая такая модель сравнивалась с эквивалентным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания той же марки.

По итогу выяснилось, что, например, годовая экономия от владения электрокаром Hyundai составляет от 800 до 1400 долларов.