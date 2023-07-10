Назван весомый минус покупки автомобилей Tesla

Специалисты обнаружили, что самый доступный страховой полис для автомобиля Tesla в США составляет $2503, что эквивалентно примерно 230 тыс рублей, в то время как средняя стоимость страховки на рынке США составляет $1682, или около 150 тыс рублей.

По мнению журналистов, высокая стоимость страхования — это достаточно неожиданный недостаток электромобилей Tesla.

Они объясняют это тем, что автомобили данного бренда собраны из дорогих материалов с использованием высокоточных технологий, что требует участия специалистов и замены дорогих запчастей при ремонте.

Более премиальные модели Tesla обходятся ещё дороже. Например, страховка на Model X может стоить $3759, а на Model S — $4318.

Отметим, что в 2019 году глава Tesla, Илон Маск, в свою очередь сам жаловался на «необоснованно высокие» страховые взносы на автомобили бренда и запустил собственный сервис страхования Tesla. Однако, эта услуга доступна только в 12 штатах США.