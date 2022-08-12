Названа цена первого электромобиля, собранного в России

Стоимость авто составит около 3 млн рублей. При этом машины будут участвовать в программе льготного автолизинга — их можно будет купить в кредит со скидкой в 35%. При этом экономия не должна составить более 925 тыс рублей.

Сообщается, что изначально продажи i-Pro начнутся в пяти городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи. В дальнейшем возможно появление модели и в других городах и регионах.

Отметим, что i-Pro — это российская версия китайского Dongfeng Aeolus E70. Автомобиль получит двигатель мощностью 163 л.с. и батареей на 53 кВт·ч. Известно, что авто сможет проехать от одного заряда до 420 км, а время его разгона от 0 до 100 км/ч — 9,5 с. При этом максимальная скорость составляет 150 км/ч.