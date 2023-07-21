Названа цена замены аккумулятора в электромобилях Tesla

В младших моделях цена замены аккумулятора начинается с $5 тысяч — самая дешёвая батарея. Срок службы аккумулятора зависит от способа зарядки и среды эксплуатации электромобиля.

При этом замена аккумулятора в Tesla происходит нечасто, и компания предоставляет гарантию: 150 тысяч миль, или порядка 240 тысяч км, или 8 лет, смотря что наступит раньше. К тому же электромобили утилизируют после 320 тысяч км пробега в США и 240 тысяч км в Европе, но аккумуляторы зачастую ещё не растрачивают ресурс.