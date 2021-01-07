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Названа первая в мире страна, которая продала в 2020 году больше электромобилей, чем бензиновых
Речь о Норвегии
Издание The Independent назвало первую в мире страну, которая в прошлом году продала больше электрокаров, чем бензиновых автомобилей. Такой страной стала Норвегия.
Это стало известно благодаря отчету Норвежской дорожной федерации в Осло. Так, по данным обнародованной документации выяснилось, что в прошлом году в Норвегии доля электрокаров среди всех приобретенных машин зафиксировалась на отметке 54,3%. Что интересно, еще два года назад этот показатель составлял 42,4 %, а десять лет назад и вовсе 1%.
Авторы The Independent полагают, что такая популярность электрокаров в стране обусловлена наличием государственных льгот. В частности, к владельцами электромобилей не применим ряд налогов.
Предполагается, что эта тенденция сохранится и в 2021 году. По словам главы Norwegian EV Association Кристины Бу, в этом году электрокары могут достигнуть 65% рынка.