Названа первая в мире страна, которая продала в 2020 году больше электромобилей, чем бензиновых

Это стало известно благодаря отчету Норвежской дорожной федерации в Осло. Так, по данным обнародованной документации выяснилось, что в прошлом году в Норвегии доля электрокаров среди всех приобретенных машин зафиксировалась на отметке 54,3%. Что интересно, еще два года назад этот показатель составлял 42,4 %, а десять лет назад и вовсе 1%.

Авторы The Independent полагают, что такая популярность электрокаров в стране обусловлена наличием государственных льгот. В частности, к владельцами электромобилей не применим ряд налогов.

Предполагается, что эта тенденция сохранится и в 2021 году. По словам главы Norwegian EV Association Кристины Бу, в этом году электрокары могут достигнуть 65% рынка.