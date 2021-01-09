Названа причина внезапных ускорений электрокаров Tesla

Отмечается, что всего, в рамках расследования, рассматривалось 246 жалоб. Большую часть из них собрал инвестор Брайан Спаркс. В результате выяснилось, что в авариях виноваты сами водители, а не электрокары Tesla.

”Нет никаких свидетельств каких-либо неисправностей педалей акселератора, систем управления двигателем или тормозных систем, которые способствовали какому-либо из упомянутых инцидентов”, — отметили специалисты NHTSA в отчете.

Примечательно, что представители Tesla ранее обвиняли Спаркса в том, что своими обвинениями о непреднамеренных ускорениях электрокаров он пытается повлиять на стоимость акций компании. Помимо прочего Tesla отмечала, что в компании проводили и собственные расследования о каждом случае и не нашли проблем в автомобилях.