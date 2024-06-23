Названо число пострадавших от хакеров автосалонов в США и Канаде

CDK Global — один из основных поставщиков программного обеспечения, данных и технологий для автомобильной промышленности, производства тяжёлых грузовиков, индустрии отдыха и тяжёлого оборудования. Сбой в работе вендора чреват серьёзными последствиями и для его клиентов, что, собственно, и произошло.

Как сообщается, хакерская атака привела к практически полному отключению систем продаж, финансирования и расчёта зарплаты в тысячах автосалонов и дилерских центров в США и Канаде. 15 тысяч автосалонов перешли на ручное обслуживание и наличные расчёты.

«Большинство организаций просто не имеют планов аварийного восстановления и планов обеспечения непрерывности бизнеса, которые были бы качественными и достаточно проверенными, чтобы справиться с крупномасштабной атакой», — сообщил The Washington Post Джейк Уильямс, преподаватель Института прикладной сетевой безопасности.