Названы самые ненавистные автомобильные нововведения

Оказалось, что наибольшее отторжение вызывают поддельные насадки на выхлопную трубу и фальшивые вентиляционные отверстия на кузове. Журналисты назвали подобные дизайнерские решения «формой дизайнерской чепухи, чтобы машины выглядели более агрессивно, чем они есть на самом деле».

Вместе с тем критике подверглись и системы распознавания голоса. По мнению специалистов и пользователей, данная функция на данный момент работает не совсем корректно в случае с автомобилями.

Ещё заметным минусом некоторых современных авто назвали сенсорное управление на руле и в салоне. Эксперты отметили, что «в салоне автомобиля нет места для тактильного сенсорного управления.