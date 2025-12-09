Названы самые продаваемые в мире бренды автомобилей

В новом рейтинге на первом месте оказалась компания Toyota. Всего в первой половине 2025 года удалось продать 4,3 миллиона автомобилей этой марки.

Из китайских производителей BYD оказалась на четвёртом месте (2 миллиона машин), а Geely - на двенадцатом (993 тысячи машин).

На второй строчке рейтинга расположился Volkswagen (2,3 миллиона автомобилей), продемонстрировав 5-процентный рост продаж.

Третье место досталось Ford (2,1 миллиона автомобилей), но продажи этих машин уменьшились на 1%. Также 7% выручки потеряли Hodna (6-е место, 1,7 миллиона) и Nissan (8-е место, 1,6 миллиона), а 2% - Suzuki (7-е место, 1,6 миллиона) и BMW (11-е место, 1,1 миллиона). На 6% меньше автомобилей удалось продать также Mercedes (13-е место, 900 тысяч экземпляров) и Audi (15-е место, 784 тысячи экземпляров).