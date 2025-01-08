Названы сроки и цены совместного электрокара Sony и Honda Afeela 1

Опубликовано 08 января 2025, 00:001 мин.
Названы сроки и цены совместного электрокара Sony и Honda Afeela 1Переставлена первая модель
Японские компании Sony и Honda на выставке технологий CES 2025 назвали сроки выхода и цены на новый электромобиль Afeela 1, первую серийную модель которого компании представили на мероприятии. Новый электрокар будет иметь две версии — Afeela 1 Origin и Afeela 1 Signature, с ценами $89 900 и $102 900 соответственно.
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Как отмечает портал IT Home, предзаказы уже открыты, но автомобили Signature будут доступны только в середине 2026 года, а версия Origin — в 2027. Обе версии будут оснащены бесплатной трёхлетней подпиской на основные сервисы, включая систему помощи при вождении AFEELA Intelligent Driving, развлекательные функции и AFEELA Personal Agent.
Машины будут иметь мультимедийные приложения, 3D-карты, пространственное аудио и связь 5G. Новый бренд планирует провести дополнительную презентацию с более подробной информацией о модели Afeela 1 позже, но сроки пока не озвучены.