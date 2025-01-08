Названы сроки и цены совместного электрокара Sony и Honda Afeela 1

Как отмечает портал IT Home, предзаказы уже открыты, но автомобили Signature будут доступны только в середине 2026 года, а версия Origin — в 2027. Обе версии будут оснащены бесплатной трёхлетней подпиской на основные сервисы, включая систему помощи при вождении AFEELA Intelligent Driving, развлекательные функции и AFEELA Personal Agent.

Машины будут иметь мультимедийные приложения, 3D-карты, пространственное аудио и связь 5G. Новый бренд планирует провести дополнительную презентацию с более подробной информацией о модели Afeela 1 позже, но сроки пока не озвучены.