Названы сроки появления полностью беспилотных автомобилей на российских дорогах

”Гибридные модели беспилотников, которые способны самостоятельно экономить топливо и решать отдельные задачи на трассах, мы, скорее всего, увидим уже в следующем году или через год”, — рассказал Песков в рамках беседы с журналистами во время посещения технологического конкурса Up Great "Зимний город".

Также он рассказал о сроках появления на автодорогах полностью беспилотных автомобилей. По словам спецпредставителя президента, подобный вид транспорта вряд ли появится на российских дорогах раньше, чем через 10 лет. Связано это в первую очередь с тем, что до сих пор не решены очень многие вопросы безопасности на дороге в случае появления там непилотируемых человеком транспортных средств.