Названы сроки запуска летающего такси Uber

Компания Uber Technologies рассказала о планах по запуску сервиса летающего такси UberAIR. Первым международным «тестовым полигоном» станет второй по величине город в Австралии — Мельбурн.

Изначально первопроходцем должен был стать Дубай, крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов. Однако возникли неожиданные проволочки . Компании пришлось изменить решение и выбрать другой город пилотного запуска.

В Мельбурне тестовые полёты начнутся в 2020 году. Аэротакси сможет летать между аэропортом и одним из городских торговых центров на расстояние 19 км. Всего полёт будет занимать 10 минут вместо 25 минут на автомобиле.

Чуть позже в 2020 году аналогичные тестовые линии появятся в Далласе и Лос-Анджелесе. Начало коммерческой эксплуатации UberAIR запланировано на 2023 год.