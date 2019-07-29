Названы страны с самым дешёвым бензином с учётом зарплат

Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности топлива для населения. Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

В рейтинг вошло 33 государства, доступность рассчитывалась по количеству бензина, которое его жители могут купить на среднемесячную зарплату. При составлении использовалась официальная статистика по ценам на 95-й бензин на начало июля или итогам мая в национальной валюте.

Рейтинг возглавляет Люксембург, где на среднемесячную зарплату можно купить 2855 литров бензина.На втором месте Норвегия с 2,2 тыс. литров, замыкают пятёрку лидеров Австрия, Ирландия и Великобритания, в них можно купить более 1,9 тыс. л бензина на одну зарплату.

Россия заняла 16 место вслед за Италией и обогнав Эстонию. Россияне могут купить около 927 л бензина марки АИ-95 на одну зарплату. Украина расположилась на последнем 33 месте с 279 л бензина.

Если брать абсолютную, а не относительную цену бензина, то самый дешёвый бензин АИ-95 в Казахстане — 27,9 рублей, на втором — Россия с 45,5 руб., а на третьем — Белоруссия с 52 руб.