Не дай бог так оголодать: россияне начали скупать китайские автомобили с пробегом

Оказалось, что более лояльно к китайским машинам стали относиться 43% опрошенных. По мнению аналитиков, это связано с тем, что китайские бренды поставляются по параллельному импорту, а также два года назад эти модели были новыми. Респонденты предпочитают китайские автомобили с пробегом не более двух лет.

Отмечается, что средняя цена на такие машины в 2022 году выросла с 700 тысяч до 1,5 млн рублей. С начала 2023 года подержанные китайские автомобили продолжили дорожать: с января по март их средняя стоимость поднялась на 25%.

При этом авторы опроса считают, что через «пару лет» китайские машины на фоне текущего роста продаж займут значительную долю среди машин с пробегом возрастом до трёх лет.