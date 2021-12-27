Не для их дорог: УАЗ выйдет на американский рынок уже в 2022 году

«Патриот» будет продаваться под названием Bremach 4x4, дистрибьютом которого будет заниматься калифорнийская компания Bremach.

Автомобиль получил 2,7-литровый бензиновый двигатель ZMZ Pro мощностью 149 л.с. и 6-ступенчатую автоматическую коробку переключения передач Punch Powerglide 6L50. В дополнение к этому его оснастили постоянным задним и подключаемым полным приводом. В США цены стартуют с отметки 26 405 долларов, что чуть меньше 2 млн российских рублей. Bremach предоставляет на внедорожник гарантию на 5 лет. Она осуществляется по схеме «от бампера до бампера», то есть распространяется на весь автомобиль.

Американский УАЗ «Пикап» будет стоить уже от 27 882 доллара, что чуть больше 2 млн рублей, презентация этой модели в США состоится в начале следующего года. Автомобиль также будет оборудован 2,7-литровым двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Punch Powerglide 6L50.

Обе модели поступят в продажу весной следующего года. Они станут первыми российскими автомобилями, официально поставляемыми в США.