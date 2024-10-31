Не патриот: глава Ford признался, что ездит на электроседане от Xiaomi

Фарли не просто признался в предпочтении американскому китайского автопрома, а прямо заявил, что вообще не планирует переходить на американские EV. Об этом он рассказал в YouTube-подкасте The Fully Charged Podcast.

После признания последовала череда критических оценок позиции Фарли. Так, Джейсон Айзек, глава Американского энергетического института «не понял» позиции главы Ford. «В то время как Ford получает миллиарды долларов субсидий от американских налогоплательщиков на поддержку внутреннего производства электромобилей, вызывает глубокую обеспокоенность тот факт, что генеральный директор компании выбрал китайский продукт вместо американского автомобиля, который производит его собственная компания», — в недоумении отметил Айзек.

При этом Фарли рассказал, что стоимость SU7 — $30 тысяч, и привёз он его из Китая. «Я не очень люблю говорить о конкурентах, но я езжу на Xiaomi. Я привёз его из Шанхая в Чикаго, и я езжу на нём уже полгода и не хочу расставаться», — заявил Фарли.