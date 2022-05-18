Не прошло и 100 лет: Tesla наконец-то запустила продажи своего первого электрогрузовика Semi

Стоит отметить, что официального пресс-релиза на эту тему так и не поступило. Возможность оставить предварительный заказ обнаружили наши коллеги из CNET.

Они заметили, что встать в виртуальную очередь на покупку первого грузовика Tesla можно после внесения предоплаты в размере 20 тыс долларов. При этом если планируется заказать несколько автомобилей, то и предварительную оплату надо вносить за каждый. Полная же стоимость транспортного средства — 150 тыс долларов.

Tesla Semi был представлен ещё в 2017 году. Тогда заявлялось о планах бренда выпустить грузовик уже в 2019 году. С тех пор релиз неоднократно переносился, а когда он состоится теперь — неизвестно.

Напомним, что летом 2021 года в Сети всплыла информация о том, что начало производства Tesla Semi стартует лишь в 2022 году.