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Не прошло и 100 лет: Tesla наконец-то запустила продажи своего первого электрогрузовика Semi

Правда, некоторые моменты всё ещё не прояснены
Компания Tesla, спустя несколько лет после официального анонса, всё же открыла предзаказы на свой электрогрузовик Semi.
Не прошло и 100 лет: Tesla наконец-то запустила продажи своего первого электрогрузовика Semi

Стоит отметить, что официального пресс-релиза на эту тему так и не поступило. Возможность оставить предварительный заказ обнаружили наши коллеги из CNET.

Они заметили, что встать в виртуальную очередь на покупку первого грузовика Tesla можно после внесения предоплаты в размере 20 тыс долларов. При этом если планируется заказать несколько автомобилей, то и предварительную оплату надо вносить за каждый. Полная же стоимость транспортного средства — 150 тыс долларов.

Tesla Semi был представлен ещё в 2017 году. Тогда заявлялось о планах бренда выпустить грузовик уже в 2019 году. С тех пор релиз неоднократно переносился, а когда он состоится теперь — неизвестно.

Напомним, что летом 2021 года в Сети всплыла информация о том, что начало производства Tesla Semi стартует лишь в 2022 году.

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