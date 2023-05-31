Не справился с управлением? В Китае электромобиль Tesla насмерть сбил человека

Сообщается, что 29 мая, около 9 часов утра в городе Луцзи в Китае, произошло столкновение электромобиля бренда с пешеходом на улице. Человек, после столкновения, пролетел несколько метров и упал замертво.

По словам очевидцев, виновником аварии был водитель белой Tesla. Детали произошедшего выясняются, в том числе и касательно того, был ли виновником автопилот машины.

В полицейском отделе по дорожному движению заявили, что происшествие расследуется. Личность погибшего мужчины уже установлена.

Напомним, что не так давно Tesla столкнулась с массовой утечкой данных, которую спровоцировал экс-сотрудник компании. Благодаря ей мы узнали, что Tesla сталкивается с массовыми сбоями автопилота и игнорирует подобные жалобы.