Не Tesla единой: в России стартовали предзаказы отечественного электро-УАЗика

Модель доступна в трёх различных модификациях: грузовой фургон, еврофургон и изотермический фургон. Поставки новинок ожидаются во II квартале 2023 года. При этом покупателям будет доступен выбор: они смогут приобрести автомобили непосредственно у производителя или в автосалонах «Торгмаш» в Москве.

Цена первых 250 единиц EVM PRO составит 4,5 млн рублей за штуку. Что интересно, покупатели, приобретающие транспортное средство в лизинг или кредит, могут получить субсидии.

Напомним, анонс EVM PRO состоялся в феврале 2022 года. Модель построена на шасси UAZ Profi. От одной зарядки она может проехать до 300 км, а её максимальная грузоподъемность — 1 тонна.