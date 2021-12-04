Не успела Tesla выпустить Cybertruck, а уже представила новую версию электропикапа

Несмотря на это, глава компании Илон Маск представил новую версию электрического пикапа. Она получила сразу четыре электродвигателя, которые обеспечивают независимую мощность на каждом колесе. Благодаря этому автомобиль получил отдельное управление каждым колесом и режим «краба».

Что интересно, новинка в принципе призвана заменить изначально анонсированный трехмоторный вариант Cybertruck. Именно она, напомним, должна была поступить в продажу в 2022 году по цене от 69 900 долларов и с запасом хода более 800 км.

Что же до рулевого управления всеми колесами, то эта возможность появится у владельцев электропикапа с выходом одного из обновлений для автомобиля.