Недорогой электромобиль Tesla Model 3 может стать еще дешевле

Прямо сейчас цены на электромобили, выпускаемые Tesla на своем заводе в Китае, начинаются с 356 тыс юаней или примерно 50,5 тыс долларов. И в случае, если компания снизит во второй половине 2020 года цену до 300 тыс юаней, она сможет опустить стоимость Tesla Model 3 ниже психологической отметки, тем самым сделав собственный электрокар еще более привлекательным для внутреннего рынка Китая.

Судя по имеющимся данным, для успешного снижения цен, автопроизводитель массово заменяет компоненты на местные, так как в таком случае исчезает такая статья расхода как “оплата пошлины на импорт”.