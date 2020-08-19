Недорогой китайский электромобиль оснастили голографическим персональным помощником

Куда более интересно то, что Bestune E01 оснастили голографической системой, поддерживающей голосовые команды. Также водитель может настроить фигурку помощника под свой вкус (правда, внешний вид ассистента никак не влияет на его функциональность). Также удивляет то, что автопроизводитель решил применить столь необычную технологию в достаточно недорогом бюджетном сегменте, в котором данный электромобиль представлен.