Недорогой китайский электромобиль оснастили голографическим персональным помощником
Что интересно, по сути, Bestune E01 представляет из себя вполне стандартный электромобиль, который оснащен единственным электродвигателем мощностью 190 л.с. и литий-ионной батареей на 61,3 кВт•ч. Благодаря последней, к слову, транспортное средство способно преодолеть на одном заряде до 450 км, а максимальная скорость, до которой автомобиль способен разогнаться, составляет 170 км/ч.
Куда более интересно то, что Bestune E01 оснастили голографической системой, поддерживающей голосовые команды. Также водитель может настроить фигурку помощника под свой вкус (правда, внешний вид ассистента никак не влияет на его функциональность). Также удивляет то, что автопроизводитель решил применить столь необычную технологию в достаточно недорогом бюджетном сегменте, в котором данный электромобиль представлен.