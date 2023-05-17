Авто
16:42, 17 мая 2023
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«Ненавидящий рекламу» Илон Маск начнёт рекламировать электромобили Tesla

По его словам, многие не знают о доступности электрокаров Tesla

Глава Tesla Илон Маск на ежегодном собрании акционеров компании заявил, что производитель начнёт использовать традиционную рекламу для продвижения своих электромобилей.

Маск ранее заявлял, что «ненавидит рекламу» и будет вкладывать деньги только в развитие продукта. Но теперь, на фоне замедления экономического роста и усиливающейся конкуренции, Tesla в тестовом режиме прорекламирует свои электромобили и сделает выводы об эффективности этого метода.

К тому же глава Tesla подчеркнул, что многие потенциальные покупатели не знают о доступности продукции Tesla и функциональности этих электромобилей.

«Наверное, я должен сказать, что реклама — это здорово и все должны её использовать», — заявил Маск.

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