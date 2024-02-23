Несколько сотен тысяч Volkswagen и Audi отзовут из-за риска возгорания

Оказалось, что в нескольких поколениях машин могут быть установлены бракованные уплотнители топливного насоса, что может привести к утечке топлива в систему улавливания паров и загрязнению угольного фильтра, а в худшем случае может произойти возгорание.

Дилерам поручено проверить автомобили и заменить бракованные комплектующие. Как сообщается, под отзыв попали следующие 8 моделей: Audi A3 в кузове седан 2015—2020 года выпуска, Audi A3 в кузове кабриолет 2015—2019 года выпуска, Volkswagen Jetta GLI 2019—2020 года, Volkswagen Golf Sportwagen GP 2018 года, Volkswagen Golf Sportwagen A7 2018—2019 года, Volkswagen Golf Sportwagen 2015—2017 года, Volkswagen Golf GTI 2015—2020 года и Volkswagen Golf 2015—2020 года.