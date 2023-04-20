Авто
20:26, 20 апреля 2023
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Неужели дождались? Илон Маск пообещал инвесторам запустить полноценный автопилот Tesla до конца 2023 года

Хочется верить, но верится ли?

Глава Tesla Илон Маск, в рамках на конференц-звонка с инвесторами, заявил, что компания планирует запустить полностью автономные автомобили уже в 2023 году.

Это, по словам предпринимателя, позволит сгенерировать значительную прибыль и компенсировать давление на маржу из-за снижения цен.

Маск ранее неоднократно проваливал собственные дедлайны по этой теме. Но в этот раз он утверждает, что «тенденция очень ясная — к полному самоуправлению, к полной автономии».

Отметим, правда, что текущая технология вызывает вопросы со стороны законодательных и регуляторных органов. Причина проста — немалое число аварий, в которых были замешаны автомобили бренда.

Tesla же постоянно подчёркивает, что технология не делает автомобиль полностью самостоятельным и требует наблюдения со стороны водителя.

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