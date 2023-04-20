Неужели дождались? Илон Маск пообещал инвесторам запустить полноценный автопилот Tesla до конца 2023 года

Неужели дождались? Илон Маск пообещал инвесторам запустить полноценный автопилот Tesla до конца 2023 годаХочется верить, но верится ли?
Глава Tesla Илон Маск, в рамках на конференц-звонка с инвесторами, заявил, что компания планирует запустить полностью автономные автомобили уже в 2023 году.
Это, по словам предпринимателя, позволит сгенерировать значительную прибыль и компенсировать давление на маржу из-за снижения цен.
Маск ранее неоднократно проваливал собственные дедлайны по этой теме. Но в этот раз он утверждает, что «тенденция очень ясная — к полному самоуправлению, к полной автономии».
Отметим, правда, что текущая технология вызывает вопросы со стороны законодательных и регуляторных органов. Причина проста — немалое число аварий, в которых были замешаны автомобили бренда.
Tesla же постоянно подчёркивает, что технология не делает автомобиль полностью самостоятельным и требует наблюдения со стороны водителя.