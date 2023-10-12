Нидерланды начали расследовать работу такси Яндекса из-за российского закона

В сентябре в России был принят закон, по которому ФСБ получила доступ к базам данных такси из специального реестра компаний, оказывающих такую услугу. В Нидерландах обеспокоились возможностью передачи данных клиентов Yango российским спецслужбам.

«Мы можем подтвердить, что начали расследование в отношении Yango», — сообщил представитель Управления по защите данных Нидерландов.