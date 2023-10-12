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08:29, 12 октября 2023
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Нидерланды начали расследовать работу такси Яндекса из-за российского закона

Расследование началось из-за нового российского закона об ФСБ

Управления по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении компании Yango — бренда такси Яндекса, управляемого головным офисом Yandex N.V. Расследование начато на предмет нарушения европейских законов о защите данных из-за нового российского закона, под действие которого подпадает Яндекс.

Нидерланды начали расследовать работу такси Яндекса из-за российского закона

© Wikimedia Commons / Nerdbird89

В сентябре в России был принят закон, по которому ФСБ получила доступ к базам данных такси из специального реестра компаний, оказывающих такую услугу. В Нидерландах обеспокоились возможностью передачи данных клиентов Yango российским спецслужбам.

«Мы можем подтвердить, что начали расследование в отношении Yango», — сообщил представитель Управления по защите данных Нидерландов.

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