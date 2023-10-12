Нидерланды начали расследовать работу такси Яндекса из-за российского закона

08:29, 12 октября 2023
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Нидерланды начали расследовать работу такси Яндекса из-за российского законаРасследование началось из-за нового российского закона об ФСБ
Управления по защите данных Нидерландов начало расследование в отношении компании Yango — бренда такси Яндекса, управляемого головным офисом Yandex N.V. Расследование начато на предмет нарушения европейских законов о защите данных из-за нового российского закона, под действие которого подпадает Яндекс.
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В сентябре в России был принят закон, по которому ФСБ получила доступ к базам данных такси из специального реестра компаний, оказывающих такую услугу. В Нидерландах обеспокоились возможностью передачи данных клиентов Yango российским спецслужбам.
«Мы можем подтвердить, что начали расследование в отношении Yango», — сообщил представитель Управления по защите данных Нидерландов.