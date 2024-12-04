Авто
Опубликовано 04 декабря 2024, 03:00
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Nissan может стать частью Honda из-за финансовых проблем

Идут переговоры
Автопроизводитель Nissan сообщил, что находится в поисках другого держателя акций вместо французской Renault, владеющей значительным пакетом акций японской компании. Renault продаёт Nissan часть принадлежащих ей акций.
Nissan может стать частью Honda из-за финансовых проблем
© Amir Hosseini / Unsplash

Поэтому японская компания готова заключить партнёрство со страховым агентством или банком. Есть информация, что идут переговоры о выкупе Nissan другим японским автопроизводителем — Honda. Это следствие серьёзных финансовых проблем Nissan. Однако компания отвергает любые предположения о бедственном положении.

И если подтвердятся слухи о том, что Honda — потенциальный владелец Nissan, обе компании сократят расходы на закупки, производство, исследования, разработки и управление. К тому же сейчас между ними и так существует коллаборация: Honda и Nissan планируют в 2026 году продать порядка 6 млн автомобилей.

Источник:IT Home
Автор:Андрей Кадуков
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