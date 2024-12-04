Nissan может стать частью Honda из-за финансовых проблем

Опубликовано 04 декабря 2024, 03:001 мин.
Nissan может стать частью Honda из-за финансовых проблемИдут переговоры
Автопроизводитель Nissan сообщил, что находится в поисках другого держателя акций вместо французской Renault, владеющей значительным пакетом акций японской компании. Renault продаёт Nissan часть принадлежащих ей акций.
Поэтому японская компания готова заключить партнёрство со страховым агентством или банком. Есть информация, что идут переговоры о выкупе Nissan другим японским автопроизводителем — Honda. Это следствие серьёзных финансовых проблем Nissan. Однако компания отвергает любые предположения о бедственном положении.
И если подтвердятся слухи о том, что Honda — потенциальный владелец Nissan, обе компании сократят расходы на закупки, производство, исследования, разработки и управление. К тому же сейчас между ними и так существует коллаборация: Honda и Nissan планируют в 2026 году продать порядка 6 млн автомобилей.