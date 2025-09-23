Nissan начала испытания новой системы помощи водителю от Wayve

Опубликовано 23 сентября 2025, 13:301 мин.
Nissan начала испытания новой системы помощи водителю от WayveЗапуск ожидается в Японии к 2027 году
Nissan объявила о начале тестирования новой системы помощи водителю, разработанной с использованием технологий британского стартапа Wayve. Премьера прошла в Токио, где электромобили Ariya показали возможности прототипа.
Система предназначена для городских условий, которые считаются более сложными для автопилота, чем трассы. На улицах приходится учитывать движение пешеходов, припаркованные машины и курьеров, что повышает требования к безопасности.
Тестовые автомобили оснащены 11 камерами, пятью радарами и одним лидаром. Такой набор датчиков позволяет машине распознавать ситуацию на дороге и поддерживать уровень автономности второго класса. Это означает, что водитель всё равно обязан держать руки на руле и быть готовым взять управление в любой момент.
Wayve открыла центр разработки в Японии.