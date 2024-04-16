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Авто
Опубликовано 16 апреля 2024, 17:26
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Nissan начнет массовое производство электромобилей с новыми батареями

К 2029 году
Nissan планирует начать массовое производство электромобилей на основе новых батарей к началу 2029 года. Компания видит шанс догнать и возможно опередить конкурентов с помощью более мощных, дешевых, безопасных и быстрых в зарядке батарей нового поколения.
Nissan начнет массовое производство электромобилей с новыми батареями

© Ferra.ru

Технология твердотельных батарей, которые заменяют жидкости в обычных батареях твердыми металлами, широко рассматривается как следующий шаг для электромобилей. Несмотря на значительные препятствия, Nissan намерен запустить пилотный завод к 2025 году и начать коммерческое производство электромобилей на нем к 2028−2029 годам.

Батареи будут внедрены в различные модели, включая пикапы, и компания утверждает, что ее технология твердотельных батарей изменит игру и подтолкнет к взрывному росту продаж электромобилей.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NISSAN
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#Электрокар
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#электромобиль