Nissan начнет массовое производство электромобилей с новыми батареями

Технология твердотельных батарей, которые заменяют жидкости в обычных батареях твердыми металлами, широко рассматривается как следующий шаг для электромобилей. Несмотря на значительные препятствия, Nissan намерен запустить пилотный завод к 2025 году и начать коммерческое производство электромобилей на нем к 2028−2029 годам.

Батареи будут внедрены в различные модели, включая пикапы, и компания утверждает, что ее технология твердотельных батарей изменит игру и подтолкнет к взрывному росту продаж электромобилей.