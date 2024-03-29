Nissan отказался инвестировать в американский стартап электромобилей Fisker

Опубликовано 29 марта 2024, 19:54
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Nissan отказался инвестировать в американский стартап электромобилей FiskerИз-за технических и финансовых проблем
Для многообещающего ранее стартапа Fisker, который занимается производством электровнедорожника Ocean, наступили тяжёлые времена. На фондовом рынке акции стартапа упали на 28%, после чего торги были закрыты. Проблема кроется в том, что компания должна выполнить некие условия для привлечения инвестиций от Nissan, чего сделать не может.
© Fisker
Японский автопроизводитель отказался от текущих переговоров по инвестированию в электромобили Fisker, но стартап как раз должен был продолжать переговоры в силу одного из условий: компания должна закрыть потенциальную продажу конвертируемых облигаций на сумму $150 млн. Но эти условия связаны не с Nissan, а с другим инвестором, информация о котором не раскрывается. Fisker планирует обратиться к этому инвестору для отказа от условия закрытия сделки.
А отказ Nissan от дальнейших переговоров объясняется нежеланием концерна вкладываться в проблемные машины, которые согласно внутренней документации Fisker, имеют много актуальных технических проблем.