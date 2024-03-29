Nissan отказался инвестировать в американский стартап электромобилей Fisker

Японский автопроизводитель отказался от текущих переговоров по инвестированию в электромобили Fisker, но стартап как раз должен был продолжать переговоры в силу одного из условий: компания должна закрыть потенциальную продажу конвертируемых облигаций на сумму $150 млн. Но эти условия связаны не с Nissan, а с другим инвестором, информация о котором не раскрывается. Fisker планирует обратиться к этому инвестору для отказа от условия закрытия сделки.

А отказ Nissan от дальнейших переговоров объясняется нежеланием концерна вкладываться в проблемные машины, которые согласно внутренней документации Fisker, имеют много актуальных технических проблем.