Nissan потерял рекордные $4,5 млрд, но компания намерена «выжить»

Убытки объясняются снижением объёмов продаж, давлением на цены и увеличением расходов, включая $405 млн на реструктуризацию. Хотя мировые продажи автомобилей сократились на 2,8%, в том числе в Китае на 12,2%, в Северной Америке продажи увеличились на 3,3%.

Выручка компании осталась практически на том же уровне, но расходы растут, превышая текущую выручку. Nissan рассматривает 25-й финансовый год как переходный, предвидя дополнительные убытки, связанные с тарифами, в районе $3 млрд.

Однако компания заявила о наличии «плана восстановления», названного RE: Nissan. Программа сосредоточена на «самосовершенствовании» производства и сокращении расходов, включая увольнение 10 000 сотрудников и закрытие семи заводов к 2027 году. Nissan планирует консолидировать производственные процессы, сократить затраты на проектирование и увеличить сроки разработки до 30 месяцев, что приведёт к сокращению расходов на $3,4 млрд.

«Важно двигаться быстрее и эффективнее, чтобы достичь рентабельности и уменьшить зависимость от объёма производства», — заявил представитель Nissan.