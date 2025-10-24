Nissan представил систему солнечных батарей для электромобиля Sakura

В разложенном состоянии устройство позволяет проехать около 1864 миль за год (2 999 км) и питает различные аксессуары даже на стоянке. В развернутом положении панель производит 500 Вт, предотвращает попадание солнечных лучей на лобовое стекло и снижает температуру внутри автомобиля.

В режиме движения панель обеспечивает мощность 300 Вт (80 Вт в дождливую погоду), что превосходит показатели Prius Prime (185 Вт). Аэродинамическая форма панели минимизирует лобовое сопротивление.

Известно, что Nissan планирует начать продажи AO-Solar Extender и продемонстрировать его на Japan Mobility Show в конце октября 2025 года.