Nissan представил систему солнечных батарей для электромобиля Sakura

Опубликовано 24 октября 2025, 20:151 мин.
Nissan представил систему солнечных батарей для электромобиля SakuraС большим запасом хода
Японский автоконцерн Nissan представил обновлённую, увеличенную солнечную панель для своего электромобиля Sakura. Панель носит название AO-Solar Extender.
© Nissan
В разложенном состоянии устройство позволяет проехать около 1864 миль за год (2 999 км) и питает различные аксессуары даже на стоянке. В развернутом положении панель производит 500 Вт, предотвращает попадание солнечных лучей на лобовое стекло и снижает температуру внутри автомобиля.
В режиме движения панель обеспечивает мощность 300 Вт (80 Вт в дождливую погоду), что превосходит показатели Prius Prime (185 Вт). Аэродинамическая форма панели минимизирует лобовое сопротивление.
Известно, что Nissan планирует начать продажи AO-Solar Extender и продемонстрировать его на Japan Mobility Show в конце октября 2025 года.