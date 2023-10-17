Nissan представила концепт электромобиля, отслеживающего активность мозга и пульс пассажиров

Nissan представила концепт электромобиля, отслеживающего активность мозга и пульс пассажировТакое будущее нам нравится
Nissan представила свой новый концепт электромобиля — Nissan Hyper Tourer.
Данная модель представляет собой электрический минивэн с дизайном, который отличается от текущих моделей Nissan.
Особенно примечательной является передняя часть автомобиля с острыми линиями и светодиодной полосой, соединяющей переднюю и заднюю части.
Внутри автомобиля компания использовала систему полностью автономного вождения, благодаря которой передние сиденья могут вращаться на 360 градусов и, таким образом, направляться к задним сиденьям.
Пассажиры, которые находятся сзади, могут воспользоваться носимым дисплеем для просмотра и управления навигацией и аудиосистемой на главном экране.
Однако наиболее впечатляющей особенностью является продвинутая система искусственного интеллекта, которая может отслеживать мозговую активность, пульс, дыхание и потоотделение пассажиров, а затем корректировать музыку и освещение в соответствии с этими данными.