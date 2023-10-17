Авто
08:31, 17 октября 2023
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Nissan представила концепт электромобиля, отслеживающего активность мозга и пульс пассажиров

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Nissan представила свой новый концепт электромобиля — Nissan Hyper Tourer.

Данная модель представляет собой электрический минивэн с дизайном, который отличается от текущих моделей Nissan.

Особенно примечательной является передняя часть автомобиля с острыми линиями и светодиодной полосой, соединяющей переднюю и заднюю части.

Внутри автомобиля компания использовала систему полностью автономного вождения, благодаря которой передние сиденья могут вращаться на 360 градусов и, таким образом, направляться к задним сиденьям.

Nissan представила концепт электромобиля, отслеживающего активность мозга и пульс пассажиров
© Carscoops

Пассажиры, которые находятся сзади, могут воспользоваться носимым дисплеем для просмотра и управления навигацией и аудиосистемой на главном экране.

Однако наиболее впечатляющей особенностью является продвинутая система искусственного интеллекта, которая может отслеживать мозговую активность, пульс, дыхание и потоотделение пассажиров, а затем корректировать музыку и освещение в соответствии с этими данными.

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