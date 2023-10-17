Nissan представила концепт электромобиля, отслеживающего активность мозга и пульс пассажиров

Пассажиры, которые находятся сзади, могут воспользоваться носимым дисплеем для просмотра и управления навигацией и аудиосистемой на главном экране.

Однако наиболее впечатляющей особенностью является продвинутая система искусственного интеллекта, которая может отслеживать мозговую активность, пульс, дыхание и потоотделение пассажиров, а затем корректировать музыку и освещение в соответствии с этими данными.