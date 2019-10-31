Новая разработка позволит заряжать электромобили за 10 минут

Так, специалисты Университета штата Пенсильвания разработали технологию, которая потенциально могла бы зарядить электромобиль до 80% всего за 10 минут. На первых этапах разработки эксперты оснастили литий-ионную батарею максимально возможным количеством энергии, однако сразу же столкнулись с проблемой: в процессе перезарядки данной батареи литий формирует пластинчатые отложения на поверхности отрицательного электрода, которые значительно уменьшают срок службы. Данная проблема решилась путем нагрева батареи до высокой температуры, что не оставляет шансов для образования литиевых пластин.

Исследователи не планируют останавливаться и намерены сократить время зарядки до пяти минут.