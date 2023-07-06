Новая российская электростанция сможет заряжать сразу три автомобиля

14:00, 06 июля 2023
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Новая российская электростанция сможет заряжать сразу три автомобиляЗарядка может занять всего десять минут
Российская компания SAGA Technologies создала станцию, способную заряжать одновременно три электромобиля.
В Москве разработана электростанция, позволяющая заряжать сразу три автомобиля, заявил мэр города Сергей Собянин. Процесс зарядки длится в среднем от 10–20 до 40–60 минут.
Оснащенная российским программным обеспечением устройство оснащено защитой от утечки тока, антивандальным корпусом и кнопкой аварийной остановки заряда.
В год корпорация SAGA Technologies сможет изготавливать больше 500 таких устройств, заявил Собянин. Размещать такие станции планируют разместить на городских объектах, в спальных районах и коттеджных поселках.
Всего, по словам мэра, в Москве установлено более 400 зарядных станций для электромобилей.
Источник:Сергей Собянин/Telegram
Автор:Дмитрий ЮрьевТеги: