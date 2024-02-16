Новая технология увеличит пробег электромобилей до 1000 км без подзарядки

Специалисты разработали гель из крошечных частиц кремния и электролита, создавая высокоэффективные литий-ионные батареи. Облучив гель электронным лучом, ученые сформировали ковалентные связи, обеспечивая структурную стабильность кремниевого электрода.

Литий-ионная батарея, созданная с использованием новой технологии, обладает улучшенной плотностью энергии, увеличив пробег электромобилей на 40%. Это означает, что электромобили могут проехать до 1000 километров без необходимости подзарядки.

Это значительное увеличение дистанции пробега станет важным шагом в развитии электротранспорта, сделав его более привлекательным для потребителей. Технология также способствует уменьшению зависимости от использования ископаемых топлив, содействуя переходу к более экологически чистым видам транспорта.