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Авто
Опубликовано 16 февраля 2024, 23:30
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Новая технология увеличит пробег электромобилей до 1000 км без подзарядки

За счет геля
Исследователи из Университета науки и технологий Южной Кореи представили инновацию, позволяющую интегрировать кремний в аккумуляторы, увеличивая емкость батарей. Это технологическое достижение может привести к тому, что электромобили смогут проехать до 1000 километров без подзарядки.
Новая технология увеличит пробег электромобилей до 1000 км без подзарядки

© Ferra.ru

Специалисты разработали гель из крошечных частиц кремния и электролита, создавая высокоэффективные литий-ионные батареи. Облучив гель электронным лучом, ученые сформировали ковалентные связи, обеспечивая структурную стабильность кремниевого электрода.

Литий-ионная батарея, созданная с использованием новой технологии, обладает улучшенной плотностью энергии, увеличив пробег электромобилей на 40%. Это означает, что электромобили могут проехать до 1000 километров без необходимости подзарядки.

Это значительное увеличение дистанции пробега станет важным шагом в развитии электротранспорта, сделав его более привлекательным для потребителей. Технология также способствует уменьшению зависимости от использования ископаемых топлив, содействуя переходу к более экологически чистым видам транспорта.