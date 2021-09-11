Новая Tesla поставила рекорд и официально стала самым быстрым автомобилем в мире

Как отмечается, эта модель Tesla имеет 3 электромотора общей мощностью 1020 л.с., способна разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды, а максимальная скорость, которую может развивать машина, – 321 км/ч. Tesla преодолела трассу длиной 20,6 км за 7 минут и 30,9 секунд.

«Tesla Model S Plaid только что установила официальный мировой рекорд скорости серийного электромобиля на Нюрбургринге. Без каких-либо модификаций, прямо с завода», – прокомментировал Илон Маск в своём Twitter.