Новейшая технология позволит заряжать смартфоны от сидений автомобилей

По задумке инженеров Ford, внедрение новой технологии сможет позволить клиентам компании персонализировать оформление сидений, выбирать совершенно различные материалы отделки и заказывать дополнительные опции вроде карманов. Но это вряд ли может сравниться с тем, что благодаря особому 3D-плетению, кресла автомобилей смогут справиться с управлением дверями и стеклоподъемниками, а также следить за состоянием здоровья водителя и иметь в себе модули беспроводной зарядки для смартфонов.

На данный момент не до конца известно, когда точно будет новая технология будет внедрена при создании авто. Но судя по тому, что компания уже создала специальный видеоролик под это дело, велика вероятность того, что 3D-обивка появится в обозримом будущем.