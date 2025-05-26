Авто
Опубликовано 26 мая 2025, 07:17
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Новейший автопилот Tesla свернул перевернул Model 3 — пострадал водитель

А вот был бы у него LiDAR...
Tesla Model 3 с последней версией автопилота FSD попала в серьезную аварию — автомобиль внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.
Новейший автопилот Tesla свернул перевернул Model 3 — пострадал водитель
© Ferra

Видео инцидента с системой FSD v13.2.8 и аппаратной платформой Hardware 4 опубликовал пользователь Reddit. Водитель получил рассечение подбородка и утверждает, что не успел вмешаться, поскольку Tesla резко свернула в кювет.

Ситуация вызвала бурную дискуссию о надежности автопилота. Несмотря на название, Full Self-Driving не является полностью автономной системой — юридически это лишь второй уровень автоматизации, при котором ответственность за управление несет человек.

Эксперты указывают на уязвимость FSD в нестандартных условиях: при плохой разметке, сложном освещении и на участках с ремонтом дорог. Отказ Tesla от использования радаров и LiDAR также критикуется, как и агрессивный маркетинг, создающий у водителей ложное чувство безопасности.

Источник:Interesting Engineering
Автор:Булат Кармак
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#Илон Маск