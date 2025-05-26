Новейший автопилот Tesla свернул перевернул Model 3 — пострадал водитель

Опубликовано 26 мая 2025, 07:171 мин.
Новейший автопилот Tesla свернул перевернул Model 3 — пострадал водительА вот был бы у него LiDAR...
Tesla Model 3 с последней версией автопилота FSD попала в серьезную аварию — автомобиль внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.
Видео инцидента с системой FSD v13.2.8 и аппаратной платформой Hardware 4 опубликовал пользователь Reddit. Водитель получил рассечение подбородка и утверждает, что не успел вмешаться, поскольку Tesla резко свернула в кювет.
Ситуация вызвала бурную дискуссию о надежности автопилота. Несмотря на название, Full Self-Driving не является полностью автономной системой — юридически это лишь второй уровень автоматизации, при котором ответственность за управление несет человек.
Эксперты указывают на уязвимость FSD в нестандартных условиях: при плохой разметке, сложном освещении и на участках с ремонтом дорог. Отказ Tesla от использования радаров и LiDAR также критикуется, как и агрессивный маркетинг, создающий у водителей ложное чувство безопасности.