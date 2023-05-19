Новейший российский электромобиль Атом пообещали сделать «больше, чем средством передвижения»

«Атом» — это российские электромобили нового поколения, их начнут выпускать серийно с 2025 года. Производитель обещает, что в этих электромобилях почти все функции будут управляться компьютерами, а электромобили будут не просто транспортными средствами, а и «гаджетом на колёсах». Соответственно, продавать «Атомы» планируют молодёжи из крупных городов, которая разбирается в цифровых функциях современных автомобилей.

Вторая группа потенциальных покупателей «Атома» — каршеринг, такси и доставки. Для них будут отдельные, выгодные для оптовых клиентов комплектации.

Характеристики «Атома» по меркам зарубежных конкурентов средние: разгон до 100 км/ч за 7 секунд, запас хода — до 500 км в зависимости от модели. По размерам «Атом» находится между классами С (напр. Volkswagen Golf, Lada Vesta) и D (Ford Mondeo, Mazda 6). Внешность российского электромобиля разработало дизайн-бюро из Италии.

Компания «Кама» была основана в 2021 году, под этим брендом будут выпускаться только электромобили. Плановый объём выпуска — до 10 тысяч автомобилей в 2025 году суммарно у частных покупателей и юрлиц. Где конкретно будут производить новинки, пока не решили — есть вероятность, что сборочной площадкой станет бывший завод Ford в Набережных Челнах.